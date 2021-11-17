إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على 20 ولاية إلى غاية غدا الخميس

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم محليا على الولايات الشمالية للوطن طيلة نهار اليوم الأربعاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، يفيد بتساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، البليدة، المدية، برج بوعريريج، بجاية، ميلة.

بالإضافة إلى ولايات تيزي وزو، الشلف، سطيف، جيجل، عين الدفلى البويرة، عنابة، قسنطينة، سكيكدة والطارف.

كما أوضحت ذات المصالح، أن كمية الأمطار المتوقعة ستتعدى 50 ملم محليا. وستستمر في التساقط غلى غاية فجر يوم غد الخميس.

وفي تنبيه آخر حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية تتعدى كميتها 30 ملم محليا. بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء إلى غاية التاسعة ليلا على ولاية بني عباس وبشار