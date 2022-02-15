إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة في هــــــذه الولايات

كما وجهت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه يفيد بتساقط أمطار رعدية تصل إلى 25 ملم محليا.

وأضاف نفس المصدر أن بداية تساقط الأمطار على الساعة السادسة مساء إلى غاية صبيحة غد الثلاثاء على الأقل.

أما الولايات المعنية: بجاية، تيزي وزو، المدية، البليدة.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، عودة أمطار والثلوج من خلال قدوم إضطراب جوي أمسية الإثنين. محمّل بهواء بارد بسبب منخفض للضغط الجوي.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبيّن قدوم إضطراب جوي أمسية الإثنين محمّل بهواء بارد يؤدي إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 متر متبوع بانخفاض في درجات الحرارة على كافة الويلايات الشمالية للوطن.

وأضافت نفس التوقعات، أن الإضطراب الجوي و الأمطار ستخص في البداية الولايات الوسطى والغربية حيث ستكون الكمية معتبرة تتعدى 50 ملم محليا وتكون أحيانا متفرقة خاصة على ولايات مستغانم، وهران، تيارت ، الشلف، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، و بجاية .

لينتقل صبيحة الثلاثاء إلى المناطق الشرقية على غرار تبسة ، عنابة، باتنة ، سوق اهراس، قسنطينة. ليعود الإستقرار إلى الولايات الغربية تدريجيا بداية من يوم الأربعاء.

كما سيكون الإضطراب الجوي مرفوقا بلثلوج على المرتفعات الوسطى و الشرقية التي يزيد علوها عن 1000 متر بداية من ليلة الإثنين إلى الثلاثاء . على غرار مرتفعات خنشلة ، باتنة، سطيف ، البويرة.