إستمرار تساقط أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن إستمرار تساقط الأمطار الرعدية. مع هبوب رياح قوية على الولايات الشرقية والداخلية إلى غاية منتصف نهار اليوم.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، أشارت إلى تساقط أمطار رعدية تتراوح كميتها مابين 30 إلى 50 ملم على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق اهراس. وذلك إلى غاية منتصف نهار اليوم الإثنين.

وفي تنبيه باللون الأصفر لمصالح الأرصاد الجوية، حذرت من إستمرار أمطار غزيرة على ولايات ميلة، سطيف، بومرداس، تيزي وزو وقسنطينة. بالإضافة كذلك إلى هبوب رياح قوية على ولايات باتنة، ام البواقي خنشلة وتبسة.