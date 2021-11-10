إستمرار تساقط أمطار غزيرة في هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 70 ملم محليا. إلى غاية منتصف الليل.

وذكرت النشرية ان الولايات المعنية هي الجزائر العاصمة، تيزي وزو، الشلف، تيبازة، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، بجاية والبليدة.

كما حذرت ذات المصالح من استمرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم إلى غاية منتصف الليل. كما سيكون البحر هائجا وعلو الأمواج يصل إلى الـ 4 أمتار.

وتخص النشرية كل من مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية و جيجل.