إستمرار تساقط أمطار ورعود على هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية والداخلية الغربية طيلة نهار اليوم الثلاثاء.

وفي تنبيه للأرصاد الجوية حذرت من تساقط أمطار رعدية تكون أحيانا معتبرة على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، البليدة، سوق اهراس. بالإضافة كذلك إلى الأغواط، غرداية، أم البواقي، تبسة، باتنة، الجلفة، البيض، خنشلة، النعامة.

كما أشارت ذات المصالح، إلى أن تساقط الأمطار سيكون بداية من التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.