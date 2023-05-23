قناة النهار إستمرار تساقط الأمطار الرعدية بهذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 23 ماي 2023 - 15:21 شارك غرِّد أرسل 170 0 إستمرار تساقط الأمطار الرعدية بهذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/AHHF5 اقرأ أيضا "نوميديا لزول في أوّل تصريح لها :" كل محنة تزيد في الراس فهامة وجمهوري دايما معايا قناة النهار 11 ماي صريح جدا: هذا هو مفهوم "الرجولة" عند الشباب الجزائري قناة النهار 20 ماي مغارة "تتقين" .. إبداع الخالق في أعماق الأرض بتلمسان قناة النهار 15 ماي المدير العام للصيدلية المركزية يكشف أسباب ندرة أدوية الأمراض المزمنة من المؤسسات الإستشفائية قناة النهار 08 ماي غليزان : التعويل على المساحات المسقية لجمع إحتياجات الولاية من البذور قناة النهار 21 ماي شاهدوا... محاولة تهريب مليون و200 ألف أورو بمطاري وهران وهواري بومدين قناة النهار 14 ماي أجواء حارة.. طقس الخميس 04 ماي 2023 قناة النهار 04 ماي غليزان: للحفاظ على المنظر العام للمدن .. مطالب بمحاربة ظاهرة البنايات الفوضوية وبدون رخصة قناة النهار 16 ماي إفتتاح أشغال ندوة علمية حول دور المسجد في الوقاية من آفة المخدرات قناة النهار 11 ماي بتطوع من أساتذة متقاعدين.. دروس دعم بمسجد لفائدة التلاميذ والطلبة الأحرار بوهران قناة النهار 15 ماي