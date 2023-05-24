قناة النهار إستمرار تساقط الأمطار الغزيرة بهذه المناطق بقلم النهار أونلاين نشر في 24 ماي 2023 - 11:11 شارك غرِّد أرسل 201 0 إستمرار تساقط الأمطار الغزيرة بهذه المناطق. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/H74F2 اقرأ أيضا إفتتاح أشغال ندوة علمية حول دور المسجد في الوقاية من آفة المخدرات قناة النهار 11 ماي وزير التربية : 20 مترشحا في القسم و 3 حراس في إمتحانات البكالوريا قناة النهار 20 ماي محمد بدروني: بديت العمل بعمر 10 سنوات كنت نحلم نصبح غني و والدتي هي سبب نجاحي قناة النهار 03 ماي "الوزير الأول" : ندعو لعودة المسار السلمي لحل الأزمة السودانية بعيدا عن التدخل الخارجي قناة النهار 19 ماي تيارت.. الدرك يفكك 5 شبكات إجرامـ.ـية ويوقف 20 شخص يتاجرون بالأقراص المهلوسة قناة النهار 21 ماي رئيس الجمهورية: الحزب الذي إنتمي إليه من 1969 إنتخب ضدي قناة النهار 06 ماي وزير الفلاحة: القطاع يساهم بـ14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام قناة النهار 08 ماي إنتاج حليب الرضع في الجزائر .. نحو تراجع الأسعار بـ 40 في المائة قناة النهار 16 ماي بلدية حاسي لفحل تنتعش بسبب سوق الدلاع.. والأسعار تتضارب بين الفلاح بالمنيعة قناة النهار 13 ماي الطفل أيوب بحاجة إلى 600 مليون سنتيم لعلاجه خارج الوطن قناة النهار 12 ماي