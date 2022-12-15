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قناة النهار

إستمرار تساقط الأمطار على هذه المناطق.. التفاصيل

بقلم قناة النهار
إستمرار تساقط الأمطار على هذه المناطق.. التفاصيل
الشتاء
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إستمرار تساقط الأمطار على هذه المناطق.. التفاصيل

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رابط دائم : https://nhar.tv/V4Fha
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