إستمرار تساقط الأمطار.. موجة حر تضرب هذه الولايات اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية. بالإضافة كذلك إلى ارتفاع في درجات الحرارة القصوى على الولايات الجنوبية.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذّرت من خلاله من تسجيل إرتفاع قياسي في درجات الحرارة القصوى طيلة نهار اليوم الخميس. بكل من أدرار، برج باجي مختار وإن قزام.

كما أشارت إلى استمرار تساقط أمطار رعدية إلى غاية الساعة 15:00 من اليوم الخميس. على ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.