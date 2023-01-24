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إستمرار تساقط الأمطار والثلوج على هذه المناطق

بقلم النهار أونلاين
إستمرار تساقط الأمطار والثلوج على هذه المناطق
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إستمرار تساقط الأمطار والثلوج على هذه المناطق

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