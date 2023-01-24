الوطني إستمرار تساقط الأمطار والثلوج على هذه المناطق بقلم النهار أونلاين نشر في 24 جانفي 2023 - 11:02 شارك غرِّد أرسل 98 0 إستمرار تساقط الأمطار والثلوج على هذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1M28P اقرأ أيضا رئيس الجمهورية في لقاء الحكومة-الولاة.. أدعو إلى التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة الوطني 19 جانفي التعليم العالي: الشروع في لقاءات من أجل عصرنة الجامعة الوطني 22 جانفي الوزير الأول يعلن افتتاح شان الجزائر الوطني 13 جانفي حرائق الغابات: سونلغاز تشارك في التحضير لصائفة 2023 الوطني 18 جانفي الجزائر من الدول الرائدة عالميا في ضمان الأمن الغذائي الوطني 20 جانفي إفتتاح أول فضاء خدمات رقمي للقرض الشعبي الجزائري الوطني 09 جانفي رئيسة وزراء إيطاليا: نطمح لزيادة الصادرات الطاقوية من الجزائر الوطني 23 جانفي وزير الحج السعودي.. كل التأشيرات متاحة لأداء العمرة الوطني 23 جانفي لعمامرة يناقش مع نظيرته الليبية القضايا ذات الاهتمام المشترك الوطني 22 جانفي الشرطة الجزائرية تُتوج بجائزتين في أبو ظبي الوطني 14 جانفي