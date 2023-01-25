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قناة النهار

إستمرار تساقط الأمطار و الثلوج وطقس جد بارد في هذه المناطق

بقلم قناة النهار
إستمرار تساقط الأمطار و الثلوج وطقس جد بارد في هذه المناطق
الأمطار و الثلوج
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إستمرار تساقط الأمطار و الثلوج وطقس جد بارد في هذه المناطق

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