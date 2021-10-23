إستمرار تساقط الامطار على 17 ولاية .. والحماية المدنية تدعو إلى التحلي بالحيطة والحذر

حذرت مصالح الارصاد الجوية في نشرية خاصة لها من إستمرار تساقط أمطار رعدية على 17 ولاية. ومن المنتظر أن تكون كمية الامطار المتساقطة تتعدى 40 ملم محليا.

وأضاف البيان ان الولايات المعنية هي: سوق أهراس، تيسمسيلت، غيليزان، أم البواقي، تبسة وقالمة الشلف، باتنة، مستغانم، عنابة، الجلفة، قسنطينة. بالإضافة إلى ولاية سكيكدة، خنشلة، الطارف، معسكر وأولاد جلال.

دعت مصالح الحماية المدنية في بيان لها سهرة اليوم المواطنين خاصة منهم مستعملي المركبات عدم المغامرة والتحلي بالحيطة والحذر.

وجاء هذا التحذير عقب سقوط أمطار طوفانية على عدد من ولايات الوطن خلفت خسائر مادية وكذا تسببت في غلق العديد من الطرقات والمسالك المرورية. كما اكدت ذات المصالح في بيانها على الإلتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب التنقلات إلى للضرورة في ظل تدهور الأحوال الجوية.