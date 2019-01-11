إستمرار تساقط الثلوج إلى غاية غدا السبت

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار تساقط الثلوج بالمرتفعات الشرقية والوسطى اليوم الجمعة.

وأضافت ذات المصالح أن تساقط الثلوج بهذه المناطق سيستمر إلى غاية ظهيرة يوم غد السبت.