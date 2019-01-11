إستمرار تساقط الثلوج إلى غاية غدا السبت

وسط تكبيرات المصلين وامام مسجد الشيخ احمد حماني بحي 5 جويلية بمدينة المسيلة ، نطق ، اول امس ، وقت صلاة الظهر ، الشاب الفرنسي…
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يستعد الجزائريون غدا السبت، المصادف لـ12 جانفي بالاحتفال بالسنة الأمازيغية 2969 أوما يعرف بـ “يناير”.
وسط أجواء…
أصدر نائب وزير الدفاع الوطني الفريق قايد صالح، تعليمات لعناصر الجيش للتدخل الفوري لفك العزلة بسبب الثلوج.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تدخلت مفارز للجيش على…
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