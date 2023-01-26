إستمرار تساقط الثلوج على هذه الولايات اليوم وغدا

أفادت نشرية خاصة للارصاد الجوية، اليوم الخميس، باستمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 800 إلى 900 متر.

وحسب ذات النشرية، يتراوح سمك الثلوج بين 10 إلى 20 سم، ويتواصل تساقط الثلوج، إلى غاية السادسة من مساء الجمعة على الأقل.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تلمسان وسيدي بلعباس وسعيدة والنعامة والبيض.

وكذا ولايات تيارت وتيسمسيلت والأغواط والجلفة والمدية وعين الدفلى. والبليدة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية وجيجل وسطيف برج بوعريريج والبويرة.

فيما افادت نشرية ثانية، باستمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 900 إلى 1000 متر.

ويترواح سمك الثلوج بين 5 إلى 15سم، ويستمر التساقط إلى غاية السادسة من صبيحة يوم الجمعة.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من المسيلة وباتنة وخنشلة وتبسة وأم البواقي، وسوق أهراس وقالمة وميلة قسنطينة وسكيكدة.