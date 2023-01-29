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قناة النهار

إستمرار تساقط الثلوج والأمطار على المناطق الشمالية .. التفاصيل

بقلم قناة النهار
إستمرار تساقط الثلوج والأمطار على المناطق الشمالية .. التفاصيل
أمطار وثلوج
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إستمرار تساقط الثلوج والأمطار على المناطق الشمالية .. التفاصيل

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