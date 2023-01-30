قناة النهار إستمرار تسجيل موجة برد بدرجات حرارة دنيا بهذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 30 جانفي 2023 - 10:33 شارك غرِّد أرسل 130 0 إستمرار تسجيل موجة برد بدرجات حرارة دنيا بهذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/YlRFy اقرأ أيضا لحظة تشييع جثامين ضحايا الغاز بسطيف قناة النهار 10 جانفي عامر ضويفي: قمنا بإتمام الدراسات وتنصيب فريق من المهندسين يفوق 30 مهندس لإتمام ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 14 جانفي الناخب الوطني جمال بلماضي يصل الجزائر لحضور حفل إفتتاح الشان قناة النهار 13 جانفي بوقرة : درسنا جيدا الفريق المنافس..وللذهاب بعيدا يجب خوض هكذا مباريات قناة النهار 26 جانفي صليحة شرفاوي: مواقع الملاعب الجديدة تمنحها ميزة الولوج إلى الطريق السيار بسهولة قناة النهار 14 جانفي طالع هابط: شاهد أين يصلي المصلون في المدينة الجديدة سيدي عبد الله بسبب توقف أشغال المسجد قناة النهار 29 جانفي فاسألوا : صنفان من أهل النار قناة النهار 13 جانفي المدية / القــاتل الصامت يحصد الأرواح في ظل غياب ثقافة إنتقاء المنبهات الصوتية قناة النهار 26 جانفي "وزير الفلاحة :" ضبط أسعار اللحوم الحمراء في رمضان بـ1200 دج للكلغ قناة النهار 19 جانفي درك وطني: خلية اليقظة والمتابعة .. رصد لمختلف التدخلات الخاصة بالتقلبات الجوية قناة النهار 29 جانفي