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قناة النهار

إستمرار تسجيل موجة برد بدرجات حرارة دنيا بهذه المناطق

بقلم قناة النهار
إستمرار تسجيل موجة برد بدرجات حرارة دنيا بهذه المناطق
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إستمرار تسجيل موجة برد بدرجات حرارة دنيا بهذه المناطق

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