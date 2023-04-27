قناة النهار إستمرار موجة الحرّ.. أجواء صيفية على أغلب المناطق بقلم قناة النهار نشر في 27 أفريل 2023 - 07:03 شارك غرِّد أرسل 168 0 إستمرار موجة الحرّ.. أجواء صيفية على أغلب المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/sXGY1 اقرأ أيضا الدرك يطيح بشخص يقوم بتزوير التأشيرات و حجز أسلحة نارية ببجاية قناة النهار 19 أفريل محمد علال: "ماكاش فنان ماعندوش خلاف مع زميله" قناة النهار 09 أفريل نجيب بوسالم: "الخاوة خاوة" عمل تعبت عليه بزاف ونشوفو ناجح" قناة النهار 13 أفريل تصريحات الرئيس "عبد المجيد تبون" للجزيرة بودكاست قناة النهار 06 أفريل بشرى عقبي: الخرجات الرقابية لمصالح الأمن والتجارة ساهمت في تقليص ظاهرة إنعدام النظافة في المطاعم قناة النهار 08 أفريل طالع هابط: النوي يناشد السلطات بالتدخل في قضية ملعب بوشاوي بعدما تم تدشينه وإعادة غلقه قناة النهار 23 أفريل واش داني / اليوم فيروس كوكو لحق لولاية الوادي🤣🤣 دارلهم حالة طوارئ قناة النهار 08 أفريل الطاكسي المربوح : المشاركين تاع اليوم كانو قادرين يربحو أكثر..بصحتهم 9000 دج قناة النهار 17 أفريل رمضان 2023: طلبيات حلويات لمرضى السكري.. مقصد الكثيرين قبل العيد قناة النهار 19 أفريل الشيخ النوي: أشباه الفلاحين يصنعون جريمة في حق البصل والجزائر مقبلة على الإستيراد قناة النهار 22 أفريل