إستمرار موجة الحر إلى غاية الثلاثاء

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من استمرار تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية، إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل.

وحسب ذات النشرية، ستصل درجات الحرارة الدنيا إلى 38 درجة مئوية وستتعدى القصوى 49 درجة مئوية تحت الظل.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية، في كل من أدرار وتيميمون وإن صالح وبرج باجي مختار.

فيما حذرت نشرية خاصة ثانية، من استمرار تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية، إلى غاية يوم الإثنين.

وحسب ذات النشرية، ستصل درجات الحرارة الدنيا إلى 38 درجة مئوية وستتعدى القصوى 49 درجة مئوية تحت الظل.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من الوادي وتقرت والمنيعة وغرداية وورقلة والمغير وأولاد جلال، بسكرة والجلفة.