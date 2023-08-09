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قناة النهار

إستمرار موجة الحر بالمناطق الغربية

بقلم قناة النهار
إستمرار موجة الحر بالمناطق الغربية
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إستمرار موجة الحر بالمناطق الغربية

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