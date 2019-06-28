إستمرار موجة الحر..وتتعدى 42 درجة على الولايات الشمالية اليوم الجمعة

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية من صافية إلى مغشاة جزئيا على الجهة الغربية.

أواخر النهار، رعود على الهضاب العليا الغربية والمناطق الداخلية، وتكون حارة على المناطق الغربية والوسطى.

الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، وتتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم/سا، على المناطق الساحلية.

في حين على المناطق الجنوبية أجواء مغشاة غالبا وحارة على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي والصحراء الوسطى.

الرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا على الجنوب الغربي للوطن.

درجات الحرارة القصوى المرتقبة تتراوح ما بين 28 إلى 42 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 34 إلى 42 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 32 إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية.