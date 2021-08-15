قناة النهار إستمرار موجة الحر وتسجيل درجات حرارة جد قياسية تتعدى عتبة 44 درجة تحت الظل بقلم قناة النهار نشر في 15 أوت 2021 - 11:31 حرارة شارك غرِّد 142 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=972614 اقرأ أيضا مشايخ من تيزي وزو: الإمام يساعد على قطع طريق دعاة الفـ.تنة..الفـ.تنة أشد من القـ.تل قناة النهار 13 أوت حديث الصحافة: 4 أشهر تأخر في الإفراج عن الزيادات في معاشات المتقاعدين! قناة النهار 10 أوت رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي يصل إلى الجزائر قناة النهار 28 جويلية تيزي وزو.. حريق هائل يجتاح غابة ايت تودارت و يهدد سكان قرية تيمغراس قناة النهار 09 أوت