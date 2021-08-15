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قناة النهار

إستمرار موجة الحر وتسجيل درجات حرارة جد قياسية تتعدى عتبة 44 درجة تحت الظل

بقلم قناة النهار
إستمرار موجة الحر وتسجيل درجات حرارة جد قياسية تتعدى عتبة 44 درجة تحت الظل
حرارة
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