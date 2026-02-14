إستمرار هبوب رياح شديدة على هذه الولايات حتى الأحد

حذرت نشريات خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من استمرار هبوب رياح قوية، على عدة ولايات من الوطن، حتى يوم غد الأحد.

وأفادت النشرية الأولى، باستمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 80 كلم/سا، على ولايات تلمسان، وعين تموشنت، وسيدي بلعباس، وسعيدة، تيارت، وبشار. وذلك إلى غاية الساعة التاسعة ليلاً.

فيما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 90 كلم/سـا، على ولايات النعامة، والبيض، والأغواط، والجلفة. والمسيلة، وأولاد جلال، المغير، وبسكرة. إلى غاية منتصف نهار اليوم السبت.

كما حذرت نشرية خاصة، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 80 كلم/سـا، على ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف. وذلك بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الأحد.

هذا وحذرت نشرية خاصة أخرى، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 80 كلم/سـا، على ولايات سوق أهراس، أم البواقي، خنشلة وتبسة، وذلك بداية من الساعة الواحدة صباحا. لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال، من يوم غد الأحد.