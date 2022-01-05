إستمرار هبوب رياح قوية وأمواج تتعدى 4 أمتار إلى غاية الثالثة بعد الزوال

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من استمرار هبوب رياح قوية على الولايات الوسطى والغربية اليوم الأربعاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن هبوب الرياح سيستمر إلى غاية الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء. وسيخص هبوب الرياح ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، الشلف، مستغانم. وهران، عين تموشنت، وتلمسان.

وفي نشرية بحرية ثانية للأرصاد الجوية، حذّرت من استمرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 70 كلم/سا على السواحل الوطنية إلى غاية الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء.

وأضاف التنبيه، أن الرياح ستؤدي إلى بحر مضطرب وعلو أمواج يتعدى 4 أمتار على سواحل مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم، تنس. بالإضافة كذلك إلى سواحل بوهارون، الجزائر العاصمة، أزفون، بجاية، جيجل، دلس، سكيكدة، عنابة، والقالة

هذا، وأعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية بداية من ليلة اليوم الأربعاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من التاسعة ليلا إلى غاية فجر يوم غد الخميس. كما أن كمية الأمطار المتوقعة ستتعدى 30 ملم محليا.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن تساقط الأمطار سيخص ولايات تيزي وزو، جيجل، وبجاية

بالمقابل تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمّل بأمطار وكتلة هوائية باردة تؤدي إلى تساقط للثلوج بداية من أمسية اليوم الأربعاء.

وحسب النماذج الرقمية الخاصة بالرصد الجوي، تؤكد قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية من شمال أوروبا على الولايات الشرقية والوسطى. خاصة الداخلية منها بداية من أمسية اليوم، وسيكون أكثر اعتبارا ونشاطا نهاية الأسبوع.

كما ستعرف الولايات الوسطى و الشرقية أجواء غير مستقرة بداية من أمسية اليوم الأربعاء بسبب الكتلة الهوائية الباردة التي تؤدي إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها مابين 1000 و1200 متر يومي الخميس و الجمعة. وستعرف درجات الحرارة تراجعا حيث لن تتعدى 16 درجة على الولايات الشمالية