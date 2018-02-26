إستنفار في “باريس سان جيرمان” بسبب لاعب جزائري

تتواجد المُديرية الفنية لـ”باريس سان جيرمان” الفرنسي في حالة استنفار قُصوى، بسبب تخوفها من تضييع خدمات الجزائري الأصل، ياسين عدلي.

وكشفت جريدة “ليكيب” بأن مُسيري متوسط الميدان الصاعد تحصل على مُقترح رسمي من “البي أس جي” للتوقيع على عقد احترافي.

وتأتي خُطوة إدارة الرئيس “ناصر الخليفي” لتخوفها من إمكانية رحيل صاحب الـ17 عاما الصائفة القادمة، خاصة وأن العروض المهمة لا تنقصه.

ويتواجد الذي يُشبّهه الكثيرون بـ”رابيو” على رادار عمالقة أوروبا، يتقدمهم كل من بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني وليفربول وآرسنال الإنجليزيين.