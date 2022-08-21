قناة النهار إستهلاك المكملات الغذائية وأدوية التنحيف والتسمين بشكل عشوائي الأطباء يحذرون بقلم قناة النهار نشر في 21 أوت 2022 - 19:32 الأخبار شارك غرِّد أرسل 4 0 إستهلاك المكملات الغذائية وأدوية التنحيف والتسمين بشكل عشوائي الأطباء يحذرون إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/pSLuj الجزائر اقرأ أيضا أصغر مغني في العالم العربي من فلسطين.. ضيف بلاطو "نهاركم جديد" قناة النهار 15 أوت صريح جدا: ما سر تفضيل الجزائري قضاء عطلته في شهر سبتمبر؟ قناة النهار 18 أوت نهاركم جديد/ تمارين الكارديو لنحت الجسم قناة النهار 19 أوت نهاركم جديد/ الحماية المدنية..أزيد من 90 وفاة في الشواطئ المحروسة منذ بداية موسم الإصطياف قناة النهار 10 أوت تجارة: تمديد آخر أجل لوضع وسائل الدفع الإلكتروني إلى 31 ديسمبر 2023 قناة النهار 06 أوت تيبازة: الحماية المدنية تستعين بحوامة لنقل المياه لإخماد الحرائق بجبل شنوة قناة النهار 15 أوت ميلة : مساحات قاحلة تتحول إلى جنة من الفواكه والخضر قناة النهار 08 أوت تشييع 4 ضـحايا من عائلة واحدة إثر الحـرائق المشتعلة في سوق أهراس قناة النهار 18 أوت أشجار محترقة ودكاكين لم تسلم..سكان الطارف يستيقظون على مشاهد مرعبة قناة النهار 18 أوت وهران: "شاباتي سوسة" ..مصدر رزق شاب قادته البطالة من سطيف إلى الباهية قناة النهار 20 أوت