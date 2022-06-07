قناة النهار إستهلاك الوقود يرتفع في الجزائر..وإستخدام الغاز في تطور مستمر بقلم قناة النهار نشر في 07 جوان 2022 - 15:47 مجتمع شارك غرِّد أرسل 41 0 إستهلاك الوقود يرتفع في الجزائر..وإستخدام الغاز في تطور مستمر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xFz3l اقرأ أيضا بلعابد : الشروع في تجهيز المؤسسات التربوية باللوحات الإلكترونية بداية من هذه الصائفة قناة النهار 06 جوان عدالة: تزامنا وانطلاق الإمتحانات الرسمية..متابعات جزائية فورية لردع الغشاشين قناة النهار 05 جوان نائب برلماني يفجـرها أمام وزير الصحة..المرضى 7 شهور ما كلاوش اللّحم قناة النهار 03 جوان في ذكرى رحيلها العاشرة..وردة الجزائرية الغائبة الحاضرة في قلوب الجزائريين قناة النهار 19 ماي السبيل .. هذه تفاصيل عرض البنك الجزائري لتمويل الحج قناة النهار 05 جوان نسيبتي دخل روحها بزاف وتحرش بنتها على دارنا واليوم راني عايش مشاكل بزاف .. أعطيني حل قناة النهار 07 جوان طالع هابط: بعد رسالة النوي السلطات المحلية بتبسة تتدخل وتنقذ السوق من مياه الصرف الصحي قناة النهار 19 ماي صاحب المركز الأول وطنيا في البكالوريا..أفكار ونصائح للتحضير الأمثل قناة النهار 20 ماي التحضير النفسي للمقبلين على "البيام" و"الباك"..شهادات تلاميذ فشلوا في النجاح قناة النهار 02 جوان تساقط أمطار رعدية في 11 ولاية أخبار الجزائر 25 ماي