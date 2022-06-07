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قناة النهار

إستهلاك الوقود يرتفع في الجزائر..وإستخدام الغاز في تطور مستمر

بقلم قناة النهار
إستهلاك الوقود يرتفع في الجزائر..وإستخدام الغاز في تطور مستمر
مجتمع
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إستهلاك الوقود يرتفع في الجزائر..وإستخدام الغاز في تطور مستمر

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