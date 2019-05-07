إستياء في بلوزداد بسبب نهائي الكأس وعمراني يتجه للبقاء

أكد المُدير العام الرياضي لشباب بلوزداد، سعيد عليق إستياء إدارته من عدم تحديد تاريخ نهائي كأس الجمهورية، من الجهات المسؤولة.

وصرّح قائلا :”نحن ننتظر، من أجل معرفة الموعد الرسمي للمواجهة المُرتقبة أمام شبيبة بجاية، وهذا أمر يقلق الطاقم الفني كثيرا”.

وأضاف :”المُدرب عمراني، يُريد معرفة التاريخ، لكي يُحدد كيفية تجهيز تشكيلته لهذا الموعد، ويضغط على اللاعبين بشكل إيجابي إستعدادا للنهائي”.

وبعيدا عن “السيدة الكأس”، كشف عليق بأن الطاقم الفني وبصفة شبه رسمية، سيبقى في “السياربي”، نظرا للمشوار الرائع الذي حققه.