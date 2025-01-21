إستيراد أكثر من 50 ألف طن من اللحوم تحسبا لرمضان

كشف وزير التجارة الداخلية الطيب زيتوني، أنه تم تجنيد كافة الإمكانيات للتصدي لأي نية لإحداث تذبذب لاستقرار السوق شهر رمضان. من خلال تنظيم السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن وتأمين حاجياته الغذائية بأريحية.

وأضاف زيتوني في كلمة له خلال إشرافه رفقة وزير الفلاحة يوسف شرفة على لقاء مشترك مخصص لمناقشة التدابير المتخذة تحضيرا لرمضان. أنه والتزاما بتعليمات الرئيبس تبون لتنظيم السوق وضمان التموين المنتظم للسوق بالمنتجات الفلاحية والمواد الغذائية. فقد تم إلزام مستوردي اللحوم الحمراء باحترام تعهداتهم، حيث سيتم إستيراد 12.356 طن من اللحوم الحمراء في جانفي، واستيراد 18.165 طن من اللحوم الحمراء في فيفري. كما سيتم خلال شهر مارس الذي يصادف شهر رمضان إستيراد 20.050 طن من اللحوم الحمراء.

وأوضح زيتوني، أنه تم التكفل بجميع طلبات رخص التوطين البنكي لفائدة مستوردي الموز، والفواكه الجافة، والفواكه المجففة. بالإضافة كذلك إلى التوابل، الخميرة، الشاي، القهوة الخضراء الموجهة للبيع على الحالة. لاستيرادها في الآجال المطلوبة ومتابعة عملية تجسيدها من طرف مصالح الرقابة. ناهيك عن التكفل بجميع طلبات رخص التوطين البنكي لاستيراد المنتجات في الآجال المطلوبة.

وكشف زيتوني، عن التكفل السريع بمعالجة ملفات الإستيراد من مفتشيات الحدودية. للتقليص من فترة مكوث الحاويات على مستوى المناطق تحت الجمركة وعرض في وقت قياسي للمنتوجات المستوردة في السوق. ناهيك عن تفتيش غرف التبريد

كما أشار في سياق ذي صلة، إلى المتابعة اليومية لعمليات طحن القمح الصلب الموجه لإنتاج مادة السميد. بعد الإبقاء على حصة إضافية من القمح الموجه لانتاج السميد تقدر بـ 20 % من قدرات الإنتاج ومراقبة عملية توزيعه على الولايات.

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