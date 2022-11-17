إستيراد السيارات أقل من 5 سنوات .. حماية المستهلك توّضح

إقترحت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce على نواب البرلمان تخفيض سن السيارات المستوردة الى أقل من 5 سنوات. كما قدمت حماية المستهلك كل التعليلات و الاسباب.

واوضحت حماية المستهلك انه ومنذ عرض القانون على المجلس الشعبي الوطني، راسلت لجنة المالية وقدمت اقتراحا بتخفيض سن السيارة المستوردة مقدمة كل التعليلات والاسباب.

هذا وكذب مصطفى زبدي عبر حسابه على الفيسبوك تكذيبا قاطعا ما تم تاوله عبر منصات التواصل الإجتماعي على أنه تم تخفيض سن السيارات المستوردة الى أقل من 5 سنوات. واكد زبدي بالقول “فكيف يكون ذلك و لم يتم المصادقة على قانون المالية ⁉”.

ووكشف رئيس حماية المستهلك ان “ما وقع، أن أعضاء لجنة المالية قاموا بتعديلات و قدموا قرارا تمهيديا فيه تحيين السن من أقل من 3 سنوات الى أقل من 5 سنوات ، و آليات المصادقة على القانون ما تزال طويلة مع إحتمال الاحتفاظ بالتعديل او إسقاطه.”

وإختتم مصطفى زبدي “وعليه ، فكل ما يتم تداوله خال من الصحة .”