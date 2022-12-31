إستيراد السيارات الجديدة ..تفاصيل الرسوم الجمركية وتخفيضات لهذه الفئة

تضمن قانون المالية لسنة 2023 الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 89 تفاصيل التخفيضات الجمركية التي تخص إستيراد السيارات الجديدة.

ووفقا للمادة 59 تعدل وتتمم أحكام المادة 112 من قانون المالية لسنة 2020، وتحرر كما يأتي :

كما تمنح للسيارات الكهربائية، الامتيازات الجبائية المذكورة في هذه المادة.

عندما تتجاوز أسطوانة السيارات المستوردة في إطار الامتيازات الجبائية المذكورة أعلاه، السعة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تتم جمركتها بالدفع الجزئي أوالكلي للحقوق والرسوم المستحقة، على النحو الآتي :

بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أوهجين (بنزين وكهرباء) :

التي تفوق سعة أسطوانتها 1800 سم³، تساوي أوأقل من 2000 سم³ دفع 20 % من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة.

التي تفوق سعة أسطوانتها 2000 سم³، تساوي أوأقل من 2500 سم³ دفع 50 %من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة.

التي تفوق سعة أسطوانتها 2500 سم³، دفع كل الحقوق والرسوم المستحقة.

امابالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس “ديزال” أوهجين “ديزال وكهرباء”:

تساوي أوأقل من 2500 سم³ والتي تفوق سعة أسطوانتها 2000 سم³ دفع 20 % من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة،

والتي تفوق سعة أسطوانتها 2500 سم³، تساوي أوأقل من 2000 سم³ دفع 50 %من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة. بينما التي تفوق سعة أسطوانتها 30000 سم³، دفع كل الحقوق والرسوم المستحقة“.

وتمنح للسيارات الكهربائية، الامتيازات الجبائية المذكورة في هذه المادة. اين تضمنت تحديد سعة أسطوانات كمايلي:

أقل أوتساوي 1800 سم³ بدون تغيير حتى وإيقاد شرارة”بنزين” أوهجين “بنزين وكهرباء”.

أقل أوتساوي 2000 سم³ “بدون تغيير حتى” بمحرك بمكبس وإيقاد بمكبس “ديزال” أوهجين “ديزال وكهرباء”.

كما تمنح للسيارات الكهربائية، الامتيازات الجبائية المذكورة في هذه المادة.

عندما تتجاوز أسطوانة السيارات المستوردة في إطار الامتيازات الجبائية المذكورة أعلاه، السعة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تتم جمركتها بالدفع الجزئي أوالكلي للحقوق والرسوم المستحقة، على النحو الآتي :

وبالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة “بنزين” أوهجين “بنزين وكهرباء” :

تفوق سعة أسطوانتها 1800 سم³، تساوي أوأقل من 2000 سم³ دفع 20 % من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة.

والتي تفوق سعة أسطوانتها 2000 سم³، تساوي أوأقل من 2500 سم³ دفع 50 %من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة. في حين تفوق سعة أسطوانتها 2500 سم³، دفع كل الحقوق والرسوم المستحقة.

بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس “ديزال” أوهجين “ديزال وكهرباء” :

تساوي أوأقل من 2500 سم³ والتي تفوق سعة أسطوانتها 2000 سم³ دفع 20 % من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة.

اما التي تفوق سعة أسطوانتها 30000 سم³، دفع كل الحقوق والرسوم المستحقة.

أما بخصوص السيارات الجديدة المستوردة من اصحاب الحقوق وهم المجاهدين والمسجلون في القنصليات الخارج من ذوي الاحتياجات الخاصة تم تخفيف الاعباء الجمركية عليهم

سيارة سعتها أقل من 1.6 لتر بنسبة 15 % . اما سيارة سعتها أقل من 1.8 إلى 2 لتر يدفع صاحبها نسبة 20 %.

سيارة سعتها أقل بين 2 إلى 2.5 لتر يدفع صاحبها نسبة 50 %. أما سيارة سعتها أكثر من 2.5 يدفع مستوردها الحقوق الجمركية كاملة.

ووقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأحد الماضي على قانون المالية لسنة 2023 . وتمت المصادقة على مشروع القانون في 22 نوفمبر الفارط على مستوى المجلس الشعبي الوطني. فيما تمت المصادقة على هذا القانون يوم 8 ديسمبر 2022 بمجلس الأمة.

أما من جانب التأطير الاقتصادي الكلي فإن قتون المالية لسنة 2023 يستند على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولار وسعر السوق بـ 70 دولار للبرميل.

كما يتوقع القانون إيرادات بـ 7901.7 مليار دج (+4 بالمائة) فيما. ستبلغ المدفوعات بـ 13786.8 مليار دج، منها 9767 مليار دج كميزانية تسيير.