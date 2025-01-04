إستيراد السيارات .. منظمة “حمايتك” تتوعد  

حذرت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك ” حمايتك “من الآثار الوخيمة التي تتسبب فيها العراقيل الإدارية التي تمنع بعض الوكلاء السيارات من إستكمال حصة الإستيراد الممنوحة لهم بصفة قانونية بعد منحهم الإعتماد وفقا لدفتر الشروط .

وفي منشور لها عبر حسابها على الفيسبوك طالبت ” حمايتك “بصفة رسمية المسؤولين لإيجاد حلول تمنح حق الحصول على السيارة في أقرب الآجال.

وهددت “حمايتك ” بكشف تعسف بعض الجهات الإدارية والممارسات البيروقراطية كتبت ويبقى المستهلكين هم المتضررين من تعسف بعض الجهات الإدارية من الممارسات البيروقراطية والتي سوف نكشفها في الوقت المناسب