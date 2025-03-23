إستيراد المواشي وتخفيض أسعار النقل الجوي.. رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم الأحد، إجتماعا لمجلس الوزراء.

الإجتماع تناول مشروع قانون حول الرقابة من المخدرات والمؤثرات العقلية. وعروضا تخص إدماج الأساتذة المتعاقدين، إنشاء أقطاب جامعية لتعزيز دورها الاقتصادي. بالإضافة كذلك إلى نتائج الاستشارة الدولية بشأن استيراد المواشي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكذا تخفيضات أسعار النقل الجوي لفائدة الجالية الوطنية بالخارج بذات المناسبة.

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