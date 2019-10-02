إستيراد 1.76 مليار دولار من مجموعات “SKD” خلال السداسي الأوّل من 2019

إستوردت الجزائر ما قيمته 1.766 مليار دولار من مجموعات “SKD” الموجهة لتركيب سيارات نقل العمال والبضائع خلال السداسي الأول من 2019.

وسجلت الفاتورة إرتفاعا قارب 55.26 مليار دولار مقابل 1.711 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018.

أوضحت مديرية الدراسات والإستشراف التابعة للجمارك، أن هذا الإرتفاع ناجم عن إستيراد مجموعة الأجزاء SKD.

خاصة الأجزاء الموجهة لتركيب سيارات نقل الأشخاص والبضائع التي بلغت قيمتها 437 مليون دولار، مقابل 260.60 مليون دولار.

وخلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان 2019 مثلت واردات مجموعات SKD الموجهة لتركيب مركبات نقل البضائع والأشخاص 5.90 بالمائة من بنية إستيراد أهم منتوجات مجموعة التجهيزات الصناعية.

من جهتها بلغت قيمة واردات مجموعة الأجزاء SKD المستعملة في تركيب المركبات الخفيفة 1.329 مليار دولار خلال السداسي الأول.

وأضافت مصالح الجمارك، أن الإرتفاع خص كذلك واردات قطع الغيار المستعملة لصيانة السيارات المستعملة.

في المقابل انخفضت قيمة إستيراد الماكنات الخاصة بتقنية وغربلة الحبوب أو البقول إلى 13.99 مليون دولار.

كما مس هذا التأخير فاتورة استيراد الجرارات التي بلغت 121.81 مليون دولار بانخفاض نسبة 15 بالمائة.