إستيراد 10 آلاف حافلة.. سعيود يدعو إلى مراجعة دفتر الشروط الخاص بخدماتها

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، على اجتماع تأطيري جمعه بإطارات الوزارة، تناول عرضا تقييميا يخص نشاطي النقل بالسكك الحديدية وكذا النقل البحري للسلع.

وقد شدد الوزير على أهمية بذل كل الجهود من أجل ضمان تقديم خدمة تستجيب للنوعية المنشودة. مع مواكبة التحولات الاقتصادية في البلاد، وفق ما أورده بيان للوزارة. كما أكد سعيود على ضرورة الاستدراك العاجل للاختلالات المسجلة على مستوى بعض خطوط النقل بالسكك الحديدية. على غرار التأخرات و عدد من الأعطاب المسجلة، مع العمل على تقديم خدمة تستجيب للنوعية المنشودة من قبل المواطن. مع ضرورة تحسين وتيرة التكفل بمحور نقل البضائع بالسكك الحديدية والسعي لتحسين تنافسية المؤسسة ومردوديتها الإقتصادية.

وبعدما حث على أهمية تكثيف المراقبة على مستوى محطات القطارات و كذا عند حواجز تقاطع السكك الحديدية، قصد كبح السلوكات غير الحضارية التي تمس بأمن القطارات و تتسبب في أعطابها. دعا الوزير إلى التفكير في تفويض خدمات الحراسة الأمنية لمؤسسات متخصصة وفق دفاتر شروط دقيقة. منوها بالأثر الإيجابي المسجل خلال الصائفة المنصرمة بتعزيز عدد من الخطوط السككية. بعد إعادة إدماج سبع قطارات “كوراديا” استفادت من الصيانة و إعادة التأهيل.

أما بخصوص النقل البحري للسلع والبضائع، يضيف البيان، سمح اللقاء باستعراض الوضعية العامة لاستغلال الأسطول التابع لشركة “كنان الجزائر”، والوقوف على تطور مؤشرات تسييرها، حيث أسدى الوزير توجيهات قصد “رفع مستوى النجاعة في تسيير المؤسسة، داعيا إلى ضرورة المتابعة الحريصة و المتواصلة لأشغال الصيانة الجارية للبواخر و تأهيلها، مع تبني مقاربة تولي العناية لتمحيص جدوى أشغال الصيانة و أثارها الاقتصادية”.

وفي تطرقه، من جانب آخر، لعملية استيراد 10 آلاف حافلة في إطار تجديد الحظيرة الوطنية للنقل البري للمسافرين، دعا الوزير إلى “ضرورة مراجعة دفتر الشروط الخاص بخدماتها، لا سيما في المجال الحضري وشبه الحضري، بما يرقى لما ينتظره المواطن، في المحاور المرتبطة بالاستقبال، الأمن و النظافة و تأهيل الناقلين”، يشير المصدر.