إستيراد 13 ألف طن من اللحوم الحمراء و15 ألف طن دجاج تحسبا لرمضان

أعلن المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق محمد مزغاش، عن استيراد 13 ألف طن من اللحوم الحمراء. و15 ألف طن من اللحوم البيضاء لضمان الوفرة طيلة شهر رمضان الكريم. وذلك تم بعد دراسة مستوى الإنتاج المحلي الذي يبلغ حاليا 35 ألف طن من اللحوم البيضاء.

وقال مزغاش خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، إنّه دائما وفي إطار الاستعدادات للشهر الفضيل سيتم استيراد مواشي حية موجهة للذبح تدعيما للسوق الوطنية. مضيفا أن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق قامت باجتماعات تشاورية بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة. بالإضافة كذلك إلى مشاركة متعاملين اقتصاديين وجمعيات مهنية اتحاد التجار واتحاد الفلاحين. من أجل معالجة كل التذبذبات التي كانت تعرفها الأسواق خلال الشهر الفضيل.

وبالموازاة مع هذه الإجراءات، كشف مزغاش عن القيام بعمليات “رقابة ومرافقة” ميدانية للوحدات الإنتاجية. وسلسلة التوزيع من الجملة إلى التجزئة مع التأكد من نوعية وسعر المنتج.

ومن أجل ضمان ستمرار عمليات التوريد وتلبية حاجيات المواطنين، أكد ضيف القناة الإذاعية الأولى أن نظام المتابعة الآنية. وإدراج المعلومات في منصات رقمية تسمح بتتبع مستوى الإنتاج على مستوى كل الوحدات وشبكة التوزيع لضمان توفرها عبر كل ولايات الوطن.

وأوضح ذات المتحدث، أن الوزارة قامت بضخ كميات إضافية من كل أنواع الحبوب لمحاربة المضاربة وأي تذبذب محتمل في الأسواق. بالإضافة كذلك إلى رفع إنتاج السكر من ألف و900 طن يوميا إلى 4 آلاف و200 طن يوميا. والزيت من ألف و800 طن إلى 3 آلاف و600 طن يوميا. وهذا بعد دخول وحدات إنتاجية أخرى تعمل على سحق بذور الصوجا.

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