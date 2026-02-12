إستيراد 144 ألف رأس من الغنم و46 ألف رأس من البقر تحسبا لرمضان

قال أحمد مقراني المدير العام لضبط النشاطات و تنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أن الوزارة وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وضعت مخططا لتموين السوق بالمواد الغذائية والفلاحية.

وأشار مقراني خلال استضافته اليوم الخميس بالقناة الإذاعية الأولى، أنه قد تم تسطير برنامج عمل مخصص لشهر رمضان المبارك منذ شهر أكتوبر الفارط. من خلال توفير المنتجات ومنح رخص استباقية للتوطين البنكي من أجل استيراد المنتوجات. مؤكدا أن كل المنتوجات متوفرة حاليا عبر كل بلديات التراب الوطني.

وأعلن مقراني في سياق ذي صلة، عن اتخاذ إجراءات من أجل تدفق كميات كبيرة من اللحوم الحمراء، الزيت، السميد والفرينة تحسبا لشهر رمضان المعظم. أين يكثر الطلب على هذه المواد الأساسية. مؤكدا أن هناك وفرة كبيرة فاقت الطلب اليومي في الأيام العادية. خاصة بعد تأكيد رئيس الجمهورية على توفير المواد الغذائية. وتوصيلها لكل الولايات عبر ضبط شبكة توزيع متوازنة مع الموزعين.

كما أشار بخصوص اللحوم الحمراء، إلى أن الدولة قامت بالترخيص للمجمعات العمومية باستيراد الماشية الحية. حيث تم استيراد 144 ألف رأس غنم و46 ألف رأس من البقر. وهو مايقارب 21 ألف طن من اللحوم الحمراء المستوردة والمذبوحة في الجزائر عبر مذابح البيض، الجلفة، أم البواقي وعنابة. كما تم إعداد مخطط توزيع لتوزيعها في بعض الولايات خاصة الداخلية.

أما عن باقي المواد الإستهلاكية، فأكد مقراني أنه تم توفير 3800 طن من الزيت وهو يفوق بكثير الإستهلاك العادي المقدر بـ 2400 طن. كما تم توفير 4 آلاف طن من السكر و10 الاف طن من الموز. مضيفا أنه يترقب دخول كميات مماثلة في الأيام المقبلة.

