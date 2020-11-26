إستيراد 30 ألف طن حبوب سامة من لتوانيا تنهي مهام مدير ديوان الحبوب

بأمر من جراد

أمر الوزير الاول عبد العزيز جراد اليوم الخميس بانهاء مهام مدير الديوان المهني للحبوب عبد الرحمان بوشهدة.

وافادت مصادر رسمية. بان وزير الفلاح عبد الحميد حمداني قد نفذ تعليمات رئيس الجهاز التنفيذي وانهى مهام مدير عام الديوان المهني للحبوب وفتح تحقيقات معمقة حول ملف الحبوب

وجاء هذا النوع من القرارات، في أعقاب فضيحة استيراد ثلاثين الف طن من القمح اللين من دولة لتوانيا بها بذور حمراء كشفت نتائج التحقيقات الاولية بأنها سامة.

وقد حول الديوان المهني للحبوب عينة من الحبوب الحمراء على معهد علم الأدلة الجنائية وعلم الاجرام التابعة للقيادة العامة للدرك الوطني ببوشاوي من اجل التحقق من مدى خطورتها.

ولاتزال الباخرة المحملة بكمية ثلاثين ألف طن محجوزة على مستوى الرصيف رقم 35 بميناء العاصمة منذ تزيد من خمسة عشر يوم.