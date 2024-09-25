إستيراد 300 ألف عجلة مطاطية للسيارات والشاحنات قبل نهاية السنة

تم أمس الثلاثاء الشروع في ضخ كميات هامة من العجلات المطاطية المستوردة بمختلف الأحجام. بهدف تلبية حاجيات السوق الوطنية وخفض الأسعار.

وحسب بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات، فقد تم ضخ كمية أولى قدرها 100 ألف وحدة من العجلات المطاطية المستوردة في شبكة التوزيع الوطنية. وهذا انطلاقاً من ولاية عين مليلة.

كما أشرف على هذه العملية المدير الجهوي للتجارة لناحية باتنة محمد سردون. رفقة إطارات وأعوان الرقابة لمديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية عين مليلة حرصا على ضمان شفافية العمليات التجارية. إلى جانب مكافحة أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر سلبا على السوق المحلية”.

وفي تصريح لـوأج، قال سردون إنّ هذه العملية الأولى تندرج ضمن برنامج يستهدف اجمالا إستيراد 300 ألف وحدة قبل نهاية السنة الجارية. بالنسبة لهذه الشركة المستوردة. مؤكدا وجود 17 متعاملا آخر على مستوى ناحية باتنة سيضخون كميات معتبرة بالتوازي في الاسابيع المقبلة.