إستيراد 40 ألف طن من اللحوم الحمراء..!!

قال مدير التنظيم وتطوير الإنتاج الزراعي بوزارة الفلاحة، شريف عوماري، إنّ كميات اللحوم التي تستوردها الجزائر تناهز الـ 40 ألف طن.

عوماري وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، على هامش اللقاء الذي جمع بين وزير الفلاحة وإطارات الوزارة،

قال إنّ الجزائر تنتج كميات معتبرة من اللحوم تبلغ 10 ملايين قنطار منها 5 ملايين قنطار من اللحوم الحمراء، و5 ملايين قنطار من اللحوم البيضاء.

مضيفا أنه خلال شهر رمضان يتم إتخاذ تدابير خاصة من قبل دواوين اللحوم بدعم السوق.

وضخّ كميات إضافية مستوردة في نقاط التوزيع، لتخفيف ضغط الطلب على المنتوج المحلي.

مشيرا إلى أنّ وزارة الفلاحة تعمل على رفع الإنتاج الوطني، والتخلي في المستقبل عن الإستيراد وضمان تموين السوق الوطنية بالمنتوج المحلي.

الذي يغطي حاليا نسبة 70 بالمائة من الاحتياجات.