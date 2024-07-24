إسحاق غيو :”أسعى لإهداء الجزائر ميدالية في الألعاب الأولمبية”

أبدى البطل الجزائري إسحاق غيو تفاؤله الكبير في إهداء الجزائر ميدالية في الألعاب الأولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس.

وقال اسحاق غيو، اليوم الأربعاء، في تصريح لقناة “بي ان سبورتس” القطرية “التأهل إلى الألعاب الأولمبية شرف لي و أتمنى تشريف الراية الجزائرية

كما أضاف غيو”تتويجي في البطولة الإفريقية و العربية، بطولة البحر الأبيض المتوسط، التعب لم يذهب هباء، و الحمد لله”

وأردف البطل العربي والإفريقي “الألعاب الأولمبية هدفي منذ مدة طويلة، وهو حلم كل رياضي في العالم، كما أن طموحي هو إهداء الجزائرية ميدالية”.