إسداء وسام الذاكرة لمنتسبي قطاع الصحة

سلم رئيس المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة، وسام الذاكرة، إلى منتسبي قطاع الصحة.

وتسلم الوسام، جمال فورار، رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، نيابة عن وزير الصحة.

كما تم تكريم اللجنة الوطنية لمتابعة تفشي الوباء، من قبل المجلس الإسلامي الأعلى والمنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة، تزامنا مع الذكرى الـ58 لعيدي الاستقلال والشباب.

وبهذه المناسبة، تقدم فورار بالشكر الجزيل للمنظمة على هذا التكريم الذي يصادف ذكرى الاستقلال، واغتنم هذه الفرصة، للترحم على أرواح شهدائنا الأبرار .