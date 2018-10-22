إسدال الستار على فعاليات مهرجان لندن السينمائي الدولي 

أختتمت فعاليات الدورة الثانية والستين من مهرجان لندن السينمائي، الذي تحتضنه العاصمة البريطانية لندن كل سنة، والذي إستمر على مدار إثني عشر يوما.

بمشاركة العديد من الأفلام من مختلف دول العالم، وبحضور نخبة من المخرجيين والفنانين من مختلف أرجاء العالم .

وعادت جائزة أفضل فيلم في المهرجان لفيلم “جوي” للمخرجة النمساوية الإيرانية الأصل، سودابة مرتضى.

ويتناول الفيلم قضية الإتجار بالنساء وتهريبهن من إفريقيا إلى أوروبا والأوضاع المأساوية التي يعشنها.

وقد وصف رئيس لجنة التحكيم، المخرج والكاتب الإيرلندي “لَني إبراهامسن” فيلم “جوي” بأنه “فيلم صنع بشكل مفعم بالحيوية والجمال”.

في حين توج المخرج البلجيكي “لوكاس دونت”، بجائزة “سوذرلاند” التي يمنحها المهرجان للعمل الأول لمخرجه، عن فيلمه “فتاة”.

وسبق أن توج الفيلم بجائزة الكاميرا الذهبية، كأفضل عمل أول في مهرجان كان الأخير.

فيما ذهبت جائزة مسابقة الأفلام الوثائقية التي تحمل إسم المخرج البريطاني.

جريرسون إلى فيلم “ماذا نفعل إذا اشتعل العالم” للمخرج الإيطالي المقيم في الولايات المتحدة “روبرتو مينرفيني”.

ويقدم الفيلم شهادات حول مجتمع الأفارقة الأمريكيين في الجنوب الأمريكي ويركز على موجة الغضب والإحتجاجات.

التي وقعت في عام 2016، في أعقاب مقتل رجل أسود يبلغ من العمر 37 عاما على يد الشرطة.