إسرائيل تستخدم أسلحة تتسبب بحروق شديدة في أجساد الشهداء والجرحى!

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الأحد، عن رصدها استخدام إسرائيل أسلحة غير معتادة تسببت بحروق شديدة في أجساد الشهداء والجرحى.

وجاء في بيان للمتحدث بإسم الوزارة أشرف القدرة، إن “الطواقم الطبية رصدت استخدام الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة غير معتادة. تسببت بحروق شديدة في أجساد الشهداء والجرحى”. ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي على بيان “صحة غزة”.

وحذر القدرة من مضاعفات خطيرة قد تودي بحياة أكثر من ألف مريض بالفشل الكلوي، مالم يتم إدخال الوقود إلى القطاع.

وقال إن “عدم إدخال الوقود للمستشفيات سيتسبب بمضاعفات خطيرة تودي بحياة 1100 مريض بالفشل الكلوي منهم 38 طفلا”.

وطالب المتحدث، أصحاب محطات الوقود وكافة المواطنين ممن لديه أي كمية من السولار بالتوجه فورا للمستشفيات والتبرع بها لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة حتى أمس الأحد 4741 قتيلا. إضافة إلى إصابة 14245 بجراح مختلفة.