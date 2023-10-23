إسرائيل تضع شرطين لإلغاء العملية البرية في غزة

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس بأنه سيتم إلغاء العملية البرية في قطاع غزة إذا أطلقت “حماس” سراح جميع المحتجزين واستسلمت دون قيد أو شرط.

وقال كونريكوس في حديث لإذاعة ABC الأسترالية: “إذا خرجت حماس من مخابئها التي يتسترون فيها بالمدنيين الإسرائيليين. وهو ما تفعله الآن، وأعادت جميع رهائننا الـ 212 واستسلموا دون قيد أو شرط. فستنتهي الحرب”.

وأضاف: “إذا لم يفعلوا ذلك، فمن المحتمل أن نضطر إلى الدخول وإنجاز الأمر”.

فيما لم يجب كونريكوس على سؤال عن سبب تأجيل الهجوم البري رغم أيام من التكهنات.

وقال ذات المتحدث، إن القوات الإسرائيلية ستعمل على تفكيك حماس تماما. وتدمير قدراتها العسكرية بشكل كامل حتى لا تعود تشكل بعد الآن تهديدا للمدنيين الإسرائيليين.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد صرح إن العملية البرية في غزة يجب أن تكون المناورة الأخيرة. لأنه لن تكون بعدها حركة حماس، حسب تعبيره.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة حتى أمس الأحد 4741 قتيلا. إضافة إلى إصابة 14245 بجراح مختلفة.