إسرائيل تقصف مستشفى للأطفال في طهران

أعلنت جامعة طهران للعلوم الطبية، عن إصابة مستشفى “حكيم” للأطفال في طهران بقذائف أطلقها الكيان الصهيوني الغاشم.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن “رضا شروين بدو”، مسؤول قسم العلاج في جامعة طهران الطبية، أن الحادث وقع ليلة أمس.

حيث أصابت إحدى القذائف سياج المستشفى، ولحسن الحظ لم يسجل أي إصابات جراء هذا الهجوم.

وأدان ذات المسؤول، الهجمات على المرافق الصحية المخصصة للأطفال، مؤكدا أن خدمات الطاقم الطبي مستمرة دون انقطاع.