إسرائيل تهدد الأردن بالتعطيش

هددت تل أبيب الأردن بوقف المشاريع المائية معها، حتى يتراجع عن موقفه بشأن عودة السفيرة الإسرائيلية عنات شلاين إلى عمان.

وطالب الكيان الصهيوني الأردن بالتراجع عن مطالبه بالتحقيق مع الضابط الإسرائيلي الذي قتل مواطنين أردنيين في السفارة الإسرائيلية بعمان.

كما قامت إسرائيل بتجميد عقود التوقيع على مشاريع مائية، وهددت بتجميد مشروع قناة وادي عربة، التي تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت.

مما قد يؤدي إلى تعطيش الأردن، وتجفيف أراضيه وعرقلة مشاريعه وحماسته تجاه هذا المشروع، الذي بدأت المملكة بطرح مناقصاته للشركات.