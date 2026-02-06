إسعاف عائلة إثر تسممهم بالغاز في سطيف

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، بقرية “تاجرة” التابعة لبلدية ودائرة قجال بولاية سطيف، من أجل إسعاف عائلة تعرضت للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث في حدود الساعة 14سا 23د، إثر انبعاث الغاز السام من مدفأة المنزل.

وأسفر الحادث عن تسمم 4 أشخاص من عائلة واحدة، تتراوح أعمارهم ما بين 04 و16 سنة، كانوا يعانون من صعوبة حادة في التنفس.

وقد قامت الفرق المتدخلة بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في عين المكان. قبل تحويلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي الرعاية الطبية المطلوبة.