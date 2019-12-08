إسعاف 11 شخصاً تعرضوا للإختناق بالغاز في المدية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية للمدية في حدود الساعة العاشرة والنصف من أمسية السبت، لإسعاف وإنقاذ 6 أشخاص مختنقين بالغاز.

الضحايا تترواح أعمارهم ما بين 11 سنة و53 سنة، وهم من عائلة واحدة، أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مسخن الماء.

وتم إسعاف المصابين، من طرف ذات المصالح في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى المدني بالمدية.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة البرواقية، في حدود الساعة الثانية من صبيحة اليوم الأحد، من أجل إسعاف وإنقاذ 5 أشخاص مختنقين بالمكان المسمى حي 24 فيفري ببلدية البرواقية.

الضحايا تترواح أعمارهم ما بين 16 سنة و56 سنة وهم من عائلة واحدة، أصيبوا بالإختناق جراء إستنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مسخن الماء.

تم إسعاف المصابين من طرف مصالح الحماية في عين المكان، ونقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى المدني بالبرواقية.