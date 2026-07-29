إسعاف 13 شخصا إثر احتراق عدادات كهربائية داخل عمارة بالمدية

أصيب صبيحة اليوم الأربعاء 13 شخصا باختناق جراء احتراق عدادات كهربائية واستنشاقهم للدخان المتصاعد بولاية المدية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، ممثلة في الوحدة الرئيسية للحماية المدنية والمركز المتقدم بزيوش، صبيحة اليوم على الساعة 05:05د. من أجل إخماد حريق شبّ بعدادات كهربائية داخل عمارة سكنية بالمكان المسمى كابيندا بحي ثنية الحجر، ببلدية ودائرة المدية.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا بضيق في التنفس نتيجة استنشاق الدخان المنبعث والمتصاعد من احتراق العدادات. حيث تم إسعاف ونقل 3 أشخاص من جنس أنثى إلى المستشفى المدني بالمدية لتلقي العلاج، فيما تم إسعاف 10 أشخاص آخرين من طرف مصالحنا بعين المكان.

كما تمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع انتشاره إلى باقي أجزاء العمارة، مع تأمين المكان واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

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