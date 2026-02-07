إسعاف 14 شخصا تسمموا بالغاز خلال 24 ساعة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تسجيل 14 حالة تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عبر مختلف ولايات الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي تدخلات مصالح الحماية المدنية. خلال نفس الفترة، 2941 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 29 ثانية.

حيث سجلت المصالح نفسها، بخصوص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، 9 تدخلات. حيث تم إسعاف 14 شخصًا، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

وبالنسبة لحوادث المرور، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة 136 تدخلا، في عدة حوادث خلفت 148 جريحًا، و5 حالات وفاة.

